الأغواط.. توقيف أربعيني هدّد شخصا باستعمال سلاح أبيض

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط من توقيف مشتبه به ظهر خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتهديد شخص آخر باستعمال سلاح أبيض بمدينة الأغواط.

وحسب بيانٍ للسلك النظامي ذاته، فقد تم توقيف المشتبه فيه بعد رصد فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية يالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط لذان المقطع. وبعد تحديد هوية المشتبه فيه، تم توقيفه من قبل فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة لنفس المصلحة الولائية.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه (في العقد الرابع من عمره) أمام النيابة المحلية المختصة إقليميا. على أساس قضيتي التهديد بالاعتداء باستعمال سلاح أبيض، حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي.