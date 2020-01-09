الأفارقة يديرون ظهورهم لمحرز في تصويت الكرة الذهبية!

تحصل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز على أضعف تصويت من طرف الأفارقة في إختيار أفضل لاعب إفريقي لسنة 2019 بـ 227 نقطة فقط.

فيما تحصل اللاعب السنغالي ساديو ماني على المركز الأول بـ477 نقطة، واللاعب المصري محمد صلاح في المرتبة الثانية بـ325 نقطة.

وتحصل اللاعب الجزائري رياض محرز على العلامة الكاملة من النقاط سوى من طرف التقني السوداني، التونسي والجزائري توفيق قريشي.

بالإضافة إلى الإعلامي الجزائري نزيم بسول، فيما فضل الإعلامي الآخر عادل حاجي التصويت على السنغالي ساديو ماني في المرتبة الأولى، ومحمد صلاح في المركز الثاني، فيم تم إختيار رياض محرز في المركز الثالث.

ومن جانب مدربي المنتخبات الإفريقية، فقد تحصل رياض محرز على العلامة الكاملة من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي، ومن طرف قائد المنتخب المغربي.