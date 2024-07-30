الأفافاس: تواطؤ فرنسا مع المخزن يجعلها شريكة في معاناة الشعب الصحراوي

أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس”، في بيان له، أن قرار الجزائر بسحب سفيرها في باريس بأثر فوري هذا الثلاثاء 30 جويلية 2024 كان جد متوقع.

وجاء في البيان:”كان قرار الجزائر بسحب سفيرها في باريس بأثر فوري هذا الثلاثاء 30 جويلية 2024 جد متوقع بعد اتخاذ فرنسا خيار الدعم الرسمي للمخطط المغربي ” الحكم الذاتي ” للصحراء الغربية كأساس وحيد لحل النزاع القائم، و هذا نظرا للتقاليد الديبلوماسية الجزائرية الراسخة في ما يخص مبدأ الندية في التعامل و تمسكها منذ الاستقلال بحق الشعوب الأساسي و الغير القابل للتصرف في تقرير المصير.”

كما ندد الأفافاس بحزم بالموقف اللامسؤول والمشين لفرنسا الرسمية الذي يترجم منطقا نيوكولونياليا يتمثل في جعل المخزن كحصان طروادة لإنجاح مخططاتها الإمبريالية في إفريقيا.

من خلال تواطئها مع النظام المغربي في ما يخص الملف الصحراوي، فإن فرنسا لا تنتهك فقط القانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة، بل هي شريك في معاناة الشعب الصحراوي الذي تُنكر له الحق في التصرف في شؤونه. يضيف بيان الأفافاس.

من الواضح أن هذا الموقف الفرنسي يعبر عن عداء صريح تجاه الجزائر، التي تَعتبر مشروع تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية في إطار أممي مسألة جوهرية وغير قابلة للتفاوض.

وختم الأفافاس بيانه بالقول إنها واحدة من الأسباب المتعددة التي تدفع الأفافاس كي يبقى مقتنعًا بالضرورة الملحة لإعادة تقييم جذري للعلاقات الجزائرية-الفرنسية على أسس المصلحة الوطنية، الندية و الاحترام المتبادل.