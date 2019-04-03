الأفافاس: على المؤسسة العسكرية ضمان وحماية الانتقال الديمقراطي في الجزائر

يرى حزب جبهة القوى الاشتراكية، بأن على عاتق المؤسسة العسكرية، واجب أخلاقي وتاريخي، في ضمان وحماية الانتقال الديمقراطي في الجزائر .

واعتبر الافافاس، في بيان له، اليوم الاربعاء، بأن غالبية المواطنين، قد أكدوا عبر شتى بقاع الوطن، على حتمية التغيير الجذري للنظام، وهذا بالتخلص من دعائمه المؤسساتية، وكذا من رموزه

وجدد الدعوة لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وكذا الشخصيات المستقلة، من أجل الانخراط بصفة سريعة وفعالة في مسعى عملية انتقال ديمقراطي في البلاد، في سبيل إرساء المجلس التأسيسي وقيام الجمهورية الثانية .

ودعا الأفافاس، الشعب الجزائري، للحفاظ على تعبئته وإصراره، إلى غاية تحقيق التطلعات التواقة للسلم، الحرية والديمقراطية .