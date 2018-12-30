الأفافاس مرتاح لما حققه في إنتخابات “السينا”

أعرب حزب جبهة القوى الإشتراكية عن إرتياحه للنجاح الذي حققه في الإنتخابات، التي جرت يوم أمس السبت، من أجل التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وحسبما أفاد به، اليوم الأحد، بيان من الحزب أن جبهة القوى الإشتراكية التي شاركت في 8 ولايات قد فازت بمقعدين في كل من بجاية و تيزي وزو.

معتبرة أن الفوز قد جاء ليؤكد قوة جبهة القوى الإشتراكية التي فرضت نفسها كقوة أولى في هذين المعقلين للنضال الديمقراطي

للإشارة، إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة جرت أمس السبت ، والتي فاز بأغلبيتها حزب جبهة التحريرالوطني بـ29 مقعدا.

متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ11 مقعدا،وفوز 4 مرشحين من كتلة الأحرار، فيما فازت جبهة القوى الإشتراكية و جبهة المستقبل بمقعدين لكل واحدة منهما.