الأفافاس يحذر من أي قمع يحول الحراك الشعبي السلمي عن أهدافه

دعا المجلس الوطني، لجبهة القوى الاشتراكية، الجزائريين إلى مواصلة حراكهم السلمي، حتى تحقيق مطالبهم بالكامل.

وحذر في بيان له اليوم السبت، من أي قمع، يهدف إلى تحويل الحراك الشعبي السلمي، عن أهدافها، معلنا رفضه التصويت في رئاسيات 4 جويلة المقبل.

وفي حديثه عن الجمعية الوطنية التأسيسية، أشار أنها شرط لا غنى عنه، لاستعادة الشعب الجزائري حقه في تقرير المصير، وإقامة حكم القانون.

وبالنسبة للأفافاس، فإن الجمعية الوطنية التأسيسية، مؤسسة جماعية، أعضاؤها هم ممثلو الشعب المنتخبين بحرية، مهمتهم صياغة دستور يحدد تنظيم وعمل السلطات والمؤسسات العامة.

وأكدت الأفافاس أن بداية عملية انتقال ديمقراطية حقيقية، يمكن أن تهيئ الظروف لإجماع وطني حقيقي.

من جانب آخر، رحب المجلس الوطني للأفافاس، بالتقدم السلس لعملية الانضمام وإعادة الانضمام على مستوى الأقسام والاتحادات.

ودعا الهياكل إلى مواصلة العمل، والانتقال نحو انتخاب أمناء للأقسام.

وأعرب المجلس الوطني عن دعمه ورضاه على هياكل الحزب وقيادته ولجانه القانونية، للعمل المنجز سياسيا وعضويا.

كما أشاد المجلس الوطني بالنشطاء الصادقين الذين تمكنوا، بفضل نضجهم السياسي وتماسكهم، من إحباط مناورات شل حركة الحزب إلى جانب الشعب.

ورحب بدعوة الحوار التي أطلقتها الهيئة الرئاسية، بموجب النظام الأساسي للحزب، واللوائح الداخلية، لتهيئة الظروف اللازمة لعقد مؤتمر وطني، وتشجيعه على الاستمرار في هذه العملية.