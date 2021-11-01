الأفافاس يدخل المحليات دفاعا عن الوحدة الوطنية

أعلن حزب جبهة القوى الإشتراكية الأفافاس اليوم الإثنين المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل. وذلك حسب الأمين العام الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش. واوضح يوسف أوشيش أن الأفافاس ان قرار الدخول في الإنتخابات المحلية جاء دفاعا عن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد”.

وقال الأمين العام الوطني الأول للأفافاس خلال لقاء مع مترشحي الحزب ” تعود مشاركتنا أولا الى التزامنا بالدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد”.

وواصل يوسف أوشيش القول أن الأفافاس يتطلع “يتطلع الافافاس أن يكون دائما الى جانب الجزائريين و مشاطرتهم حياتهم اليومية وأملهم في بناء مستقبل أفضل”. واضاف الأمين العام الوطني الأول ان الأفافاسحاضرة بالأحياء الشعبية بفضل النزاهة و الالتزام الصادق لمناضليها” من أجل “تغيير حقيقي و نمط تسيير جديد”.

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