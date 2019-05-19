الأفافاس يدعو إلى عقد ندوة وطنية للتشاور والحوار

دعت جبهة القوى الإشتراكية اليوم الأحد، إلى عقد ندوة وطنية للتشاور والحوار تجمع كل القوى الحية للتغيير الديمقراطي في آجال معقولة.

وجاء في بيان للحزب وقعه الأمين الوطني الأول حكيم بلحسل، “أن هذا اللقاء يعد تمهيدا للإنطلاق الفعلي للعقد السياسي التوافقي

الذي سيحدد لاحقا إطار المسار الإنتقالي في الجزائرحرصا منه على ضرورة نجاح مبادرة التقارب السياسي”

“ووعيا منه بما لها من أثر على مصير البلد، يقترح الحزب أن ينعقد هذا اللقاء الأول دون شروط مسبقة”.

وإعتبر الأفافاس الذي سجل بكثير من الفخر والرضى “الحركية الكبيرة” التي تعرفها المعارضة بكل أشكالها، أن هذه “الديناميكية الجديدة لا

يمكن لها إلا أن تكون مفيدة ومنقذة من أجل مرافقة الشعب في ثورته السلمية ضد النظام القائم”.

وحسب ذات الحزب فإن مضاعفة المبادرات السياسية للخروج من الأزمة تعكس تماما إرادة هؤلاء الفاعلين السياسيين والإجتماعيين

في المساهمة الفعالة والجادة في بناء جمهورية جديدة من شأنها التكفل بتطلعات الشعب الجزائري المشروعة.

كما أكدت نفس التشكيلة السياسية أنها ستبقى منتبهة و متجاوبة مع تطور مقترحات الخروج من الأزمة التي تقدمها المعارضة

معربة عن إستعدادها التام لمناقشتها في إطار ملائم يسمح ببروز مخرج توافقي يتطابق مع الأزمة متعددة الأبعاد التي تهدد مستقبل البلد.