الأفافاس يرشح يوسف أوشيش للإنتخابات الرئاسية القادمة

رشحت جبهة القوى الاشتراكية، الأمين الوطني الاول للحزب يوسف أوشيش للإنتخابات الرئاسية القادمة.

وقد صادق المؤتمر الاستثنائي لجبهة القوى الاشتراكية، بالأغلبية على ترشح الأمين الوطني الأول، يوسف أوشيش. ليخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبرمجة في 7 سبتمبر المقبل.

وصادق المؤتمرون بالأغلبية الساحقة، في المؤتمر الذي تجري أطواره حاليا بزرالدة غربي العاصمة.

وترشح في المؤتمر الاستثنائي الأمين الوطني الأول يوسف أوشيش ونال تزكية المؤتمرين.