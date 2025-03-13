الأفافاس يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر

استقبل الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، الرفيق يوسف أوشيش، اليوم 13 مارس 2025، سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر. دييغو ميلادو.

تناولت المحادثات بين الطرفين العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، سبل تعزيزها، والعقبات التي تعترضها. كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى العديد من القضايا الراهنة، بالإضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية.

حضر هذا اللقاء، إلى جانب الأمين الوطني الأول، كل من الرفيق محمد نبو، عضو الهيئة الجماعية والأخلاقيات، والبروفيسور موسى بوكريف، المكلف بالشؤون الاقتصادية على مستوى الأمانة الوطنية.