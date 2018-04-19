“الأفافاس” يعقد غدا مؤتمرا إستثنائيا لإنتخاب هيئة رئاسية جديدة

يعقد حزب القوى الإشتراكية غدا الجمعة مؤتمرا وطنيا “إستثنائيا” لانتخاب هيئة رئاسية جديدة طبقا للائحة صادق عليها المجلس الوطني مؤخرا.

حيث تنص اللائحة، أنّ القوانين الأساسية للحزب المصادق عليها في المؤتمر 5، لاسيما المادة 48 تستوجب إستدعاء مؤتمر إستثنائي.

وهذا بعد تقلص القيادة الرئاسية الحالية لعضوين فقط واستقالة أعضاء آخرين.

إستدعى المؤتمر لإنتخاب هيئة رئاسية بقائمة توافقية، تضم خمس أعضاء من ضمنهم أعضاء الهيئة الرئاسية الحالية.

سيعقد المؤتمر يوم الغد 20 أفريل، حيث سيرأس مكتب المؤتمر رئيس المؤتمر الخامس محند أمقران شريف.

سيتم خلال هذا المؤتمر إستخلاف العضوين السابقين في الهيئة الرئاسية رشيد حاليت و سعيدة إيشلامن.

كما سيتم إعادة ترسيم عودة القيادي في الحزب، علي العسكري، إلى منصبه في هذه الهيئة بعد أنّ أعلن عن استقالته سابقا.

من المقرر عقد المؤتمر العادي الـــ 6 لحزب جبهة القوى الإشتراكية خلال العام المقبل 2019.