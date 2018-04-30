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الأفافاس يقاطع جلسة التصويت على مشروع قانون الصحة

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الأفافاس يقاطع جلسة التصويت على مشروع قانون الصحة الكتلة البرلمانية للأفافاس
بقلم أمينة داودي

قاطعت الكتلة البرلمانية للأفافاس جلسة التصويت على مشروع قانون الصحة.

هذا وطالبت كتلة الأفافاس بسحب مشروع قانون الصحة وفتح حوار وطني شامل.

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