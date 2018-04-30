الأفافاس يقاطع جلسة التصويت على مشروع قانون الصحة

هذا وطالبت كتلة الأفافاس بسحب مشروع قانون الصحة وفتح حوار وطني شامل.
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية على الولايات الوسطى والوسطى الشرقية.
وحسب ذات المصالح، فإن الولايات المعنية هي: المدية، العاصمة، البليدة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو…
قام أعوان الحماية المدنية وحدة عزازقة بولاية تيزي وزو، بانتشال جثة شاب في مقتبل العمر من بئر عمقه 07 أمتار في قرية آيت بوعلي ببلدية…
قال مدير المكلّف بالتّنظيم واستصلاح الأراضي الزراعية، حميد حمداني،إنّ هناك تعليمة، من الوزير الأول، منذ 2013، توضح طرق وشروط توجيه الأراضي إلى أغراض أخرى.
وأكد حمداني،في…
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