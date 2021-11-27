الأفافاس يندد بالتجاوزات التي طالت الإنتخابات المحلية اليوم

أعلنت جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” عن تسجيل العديد من التجاوزات بالعملية الإنتخابية اليو خلال الساعات الأولى، عبر هياكلها المحلية.

وأصدرت “الأفافاس” بيانا قالت فيه، أنه تم غلق مراكز إقتراع اليوم، كأحد المراكز ببلدية بئر خادم بالعاصمة. كما تم تسجيل تأخر في فتح مراكز الإقتراع ببلدية طلمين بولاية تيميمون.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل غياب أوراق الإقتراع الخاصة بجبهة القوى الاشتراكية في مراكز انتخابية بولاية قسنطينة. كما تم تسجيل حالة أخرى ببلدية حيدرة بولاية الجزائر، تعلق عدم تطابق الأوراق مع معايير العملية الانتخابية ما يعرضها للإلغاء.

كما عرفت العديد من المراكز اللإنتخابية بولاية بومرداس سوء في تنظيم الإنتخابات وفوضى كبيرة.

وبولاية البويرة شهدت العملية الإنتخابية عراقيل إدارية تتمثل في منع مناضلين ومتعاطفين مع الحزب من عملية التصويت. بالرغم من كونهم مسجلين بالبطاقية البلدية للانتخابات واستظهارهم لبطاقة الهوية لدى مكاتب الاقتراع المسجلين بها. وفقا للتعليمة الصادرة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا الصدد.

كما يندد الأفافاس بهذه التجاوزات و يطالب السلطة التي يقع على عاتقها تنظيم الانتخابات بالتدخل الفوري لوضع حد لها. حسب ماجاء في ذات البيان.

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، اليوم السبت عن تسجيل تجاوز وصفه بـ”الغريب” حدث في اطار انتخابات المجالس البلدية والولائية.

كما قال شرفي على هامش الإدلاء بصوته بمناسبة محليات 27 نوفمبر، أن هذا التجاوز الغريب تم تسجيله بولاية وهران موضحا، أن رئيس المكتب قام بحمل المحاضر محاولا الهروب متسللا بهم.

وفي هذا السياق أكد شرفي أن رئيس المكتب الموقوف يتواجد الآن في يد العدالة، مشيرا في الوقت ذاته أن هذا الشخص كان يعوّل على التزوير.

كما أوضح شرفي ـن الجزائر الجديدة،القانون فيها يعلو ولا يعلى عليه، والذي يتعدى على القانون لايوجد تسامح و مصيره العدالة.

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