الأفافاس يوجه رسالة للعمال في يومهم العالمي 

وجه الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الإشتركية الأفافاس يوسف أوشيش رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

ويتقدم الأفافاس في بمناسبة أول ماي، اليوم العالمي للنضال والتضامن وكرامة العمال، بتحية إجلال وتقدير إلى كافة العاملات والعمال الجزائريين.

وإلى كل من يساهمون بجهودهم اليومية في بناء الوطن، وإنتاج ثرواته، وحمل آمال العدالة الاجتماعية والتقدم، غالبًا في صمتٍ ومعاناة.

ويعبر الأفافاس عن امتنانه لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وللمتقاعدين، والعاطلين عن العمل، والشباب حاملي الشهادات الباحثين عن مستقبل كريم. وكذا لربات البيوت اللواتي يُهمَّش دورهن، رغم ما يقمن به من عملٍ عظيم في الخفاء.

وأكد الأفافاس ان واقع عالم الشغل في الجزائر، في هذا اليوم، يفرض علينا قول الحقيقة بعيدًا عن المجاملات.

وهذا رغم الزيادات الاجتماعية المعتبرة المسجلة خلال السنوات الأخيرة، والتي تسير في الاتجاه الصحيح، لا يزال العامل الجزائري يعيش ظروفًا اجتماعية متدهورة، تتجلى في تآكل القدرة الشرائية، وهشاشة ظروف العمل، وضعف آليات الحماية الاجتماعية.

وتجدد جبهة القوى الاشتراكية تمسكها والدفاع عن التزاماتها بـ رفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 ألف دينار، زيادة قيمة النقطة الاستدلالية، إجراء مراجعة جديدة لسُلَّم الضريبة على الدخل (IRG).بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الولوج العادل إلى الحقوق الأساسية (الصحة، المنح العائلية، التقاعد)، ومراجعة تصنيف المهن الخطرة. مع إنصاف وإدماج العمال المفصولين تعسفيًا، على غرار عمال سونلغاز، وإدماج وترسيم حاملي الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) في مناصب تليق بهم. الدفاع عن الحريات النقابية عبر إصلاح قانون النقابات وحماية الحق في الإضراب.

ورغم كل التحديات، يبقى الواجب هو مواصلة النضال، فالتغيير لا يتحقق إلا بالالتزام الواعي والمستمر.

في هذا اليوم، تجدد جبهة القوى الاشتراكية تمسكها بالدفاع عن كرامة العمال، والعدالة الاجتماعية، والحريات الديمقراطية، وبناء دولة قانون حقيقية.

وستظل إلى جانب العمال وكل القوى الحية في المجتمع، من أجل جزائر يسودها العدل والحرية والكرامة.