الأفامي: الجزائر بحاجة لارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار لموازنة الميزانية

أشار صندوق النقد الدولي أن الجزائر بحاجة لارتفاع أسعار النفط لـ 100 دولار، لموازنة الميزانية.

وحسب ما كشفته وكالة “بريكفين أويل”، اليوم الجمعة، أن الاحتياطات الدولية، للجزائر، نزلت، منذ بلوغها الذروة في عام 2014.

وذكر بتوقعات الجزائر، بخصوص انخفاض المخزون إلى 68 مليار دولار السنة الجارية، في حال بلغ سعر البرميل الواحد من النفط 100 دولار.

ونظرًا لاعتمادها بالكامل تقريبًا على صادرات النفط والغاز من أجل أرباح عملاتها الأجنبية –يضيف صندوق النقد- ستحتاج الحكومة، إلى أسعار النفط الخام التي تقترب من 100 دولار للبرميل، لموازنة ميزانيتها.

وقد نصح صندوق النقد الدولي، الجزائر، بتخفيض عملتها تدريجياً والاقتراض من الخارج وفتح أبوابها على الاقتصاد، لمزيد من الاستثمارات الدولية، حتى تساعدها في تخفيف الاختلالات.