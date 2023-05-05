الأفريبول توافق على تسجيل مقترح العضوية الدائمة للجزائر

وافقت اللجنة التنفيذية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي أفريبول. على تسجيل مقترح العضوية الدائمة للجزائر في المكتب التنفيذي لـ “أفريبول”.

وحسبما أفاد به بيان المديرية العامة للأمن الوطني. فقد وافقت اللجنة التنفيذية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول”.على تسجيل مقترح الجزائر المتعلق بالحصول على صفة العضوية الدائمة في المكتب التنفيذي للأفريبول.

وأضاف ذات المصدر “الموافقة جاءت “ضمن توصيات أشغال الدورة الـ 11 المنعقدة يومي 03 و04 ماي 2023. بالعاصمة تونس، على أن يتم عرضه للمصادقة، خلال أشغال الجمعية العامة المزمع تنظيمها شهر أكتوبر 2023”.