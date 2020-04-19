الأفسيو: استبيان لرصد الخسائر المالية والبشرية للمؤسسات سيتم إرساله للوزير الأول

كشف منتدى رؤساء المؤسسات الأفسيو أنه شرع في وضع استبيان تحت تصرف أعضائه لجمع المعلومات حول كل القطاعات بغرض جرد المشاكل والخسائر المالية والبشرية التي تواجهها المؤسسات لتقييم اثار الأزمة.

وقال نائب رئيس منتدى المؤسسات، جواد سليم، اليوم الأحد في تصريح له للإذاعة الوطنية، أن الاستبيان سيتم ارساله إلى مصالح الوزير الأول.

كما كشف سليم عن اهم القطاعات التي تأثرت بنسبة كبيرة من فيروس كورونا، وقال أن قطاعات الخدمات هو الأكثر تأثرا في الجزائر نتيجة انتشار وباء كورونا إلى جانب قطاع البناء.

وطالب من جهة اخرى نائب رئيس الافسيو بضرورة الإعفاء الجبائي للمؤسسات الصغيرة لمساعدتها على الإستمرار في نشاطها في ظل التضرر الناجم عن تفشي فيروس كورونا.