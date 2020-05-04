الأفسيو: البنوك الإسلامية ستسمح بتمويل الاقتصاد وإخراجه من أزمة إنهيار أسعار النفط

قال سامي عقلي رئيس منتدى رؤساء المؤسسات خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إن الجزائر مطالبة الآن بالإسراع في إصلاح المنظومة البنكية.

وأضاف عقلي أنه يجب استقطاب الكتلة النقدية من السوق الموازية التي قدرها ما بين 60 إلى80 مليار دولار.

وأفاد عقلي أن بعث ديناميكية اقتصادية وفتح المزيد من شبابيك البنوك الاسلامية من شأنها استعادة هذه الكتلة .

وقال رئيس الأفسيو، أن فتح شبابيك البنوك الإسلامية ستسمح بدورها بتمويل الاقتصاد وإخراجه من أزمة إنهيار أسعار النفط ووباء كورونا.

ودعا سامي عقلي إلى فتح فرص الاستثمار ومرافقتها بإنهاء البيروقراطية وتسريع اصلاح المنظمة البنكية.وأشار بأن الأفسيو قدمت 30 اقتراحا لبعث نموذج اقتصادي جديد.