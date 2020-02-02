الأفسيو.. الوضعية المالية للمؤسسات الوطنية جد صعبة

أصدر منتدى رؤساء المؤسسات، اليوم الأحد، بيانا بخصوص الوضعية المالية الصعبة لمختلف المؤسسات الوطنية.

وأعرب الأفسيو، في بيان له، عن قلقه تجاه تدهور الوضعية العامة للشركات الوطنية العامة منها والخاصة.

وأشار الأفسيو أن مستقبل الموظفين في هذه الشركات، على غرار شركة كوندور، إيريس، برانت وإينيام وتومسن، بات غير واضح ومجهول.

خصوصا وأن شركتي “كوندور” و”إينيام” أعلنتا مؤخرا توقيف نشاطهما وتسريح عمالهما.

وأشار الأفسيو أن مخاطر إغلاق العديد من الوحدات الإنتاجية ستكون وخيمة.

ودعا الأفسيو السلطات الوصية للتدخل فورا لإيجاد حل للمتعاملين الإقتصاديين ومؤسساتهم، خاصة منها التي تمر بأزمة آنية.