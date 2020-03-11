الأفسيو: تعليمات رئيس الجمهورية تبدد المخاوف من تأزم الوضعية المالية والإنتاجية لرؤساء المؤسسات

عبر منتدى رؤساء المؤسسات، عن اطمئنانه للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص الوضع الاقتصادي الصعب، عقب انهيار أسعار النفط.

وقال الأفسيو، في منشور على صفحته بفيسبوك، إن تعليمات رئيس الجمهورية، من شأنها أن تطمئن رؤساء المؤسسات وتبدد مخاوفهم من تأزم وضعيتهم المالية والإنتاجية.

وأضاف الأفسيو “ينتظر المنتدى أن تأخذ الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي 2020، بعين الاعتبار الانشغالات التي عبّر عنها رؤساء المؤسسات، خصوصا ما تعلق بالتدابير المستعجلة لتصحيح الاختلالات المتعلقة بالإجراءات الضريبية، ومناخ الأعمال”.

وثمن الأفسيو توجيهات رئيس الجمهورية لإدراج الصيرفة الإسلامية في المنظومة المالية والبنكية، وكذا التسيير الذكي للواردات بالموازاة مع تشجيع الإنتاج الوطني.

واعتبر المنتدى أن الوضع يستدعي تسريع وتيرة الإجراءات، وعدم تضييع الوقت لبعث الاستثمار، وإعادة الاعتبار للمؤسسة الاقتصادية الوطنية.