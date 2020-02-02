الأفسيو: مصانع التجهيزات الكهرومنزلية على حافة الإفلاس.. آلاف العمال سيحالون على البطالة التقنية

أعرب المنتدي الوطني للمؤسسات الأفسيو عن قلقه جراء الصعوبات التي تعاني منها الشركات العمومية و الخاصة في قطاع تركيب التجهيزات الكهرومنزلية و الإلكترونية على غرار شركة اونيام و كوندور و براندت و إيريس.

وجاء في بيان الأفسيو، أن العديد من المؤسسات الوطنية أحالت عمالها للعطلة التقنية وأخرى إضطرت لتسريحهم.

وكشف ذات البيان أن الصعوبات التي تعانيها هذه المؤسسات جاءت بسبب هو وقف وتجميد تراخيص استيراد قطع الغيار التي تندرج في تصنيع هذه الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة، أين تم سن شروط جديدة للمنتجين.

بالموازاة مع ذلك أكد البيان أن المستوردين يجلبون تجهيزات من الخارج في الوقت الذي تعاني فيه المصانع المحلية وهو الشيء الذي يشجع الإستيراد على حساب المنتوج المحلي.

ودعا الأفسيو إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة استعجالية من أجل إنقاذ هذه المصانع والألاف من مناصب الشغل