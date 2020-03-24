الأفسيو: نحن مجندون للأزمة.. وكل إمكانياتنا تحت تصرف السلطات العمومية

أكد منتدى رؤساء المؤسسات الافسيو عن تجنده التام ووقوفه إلى جانب الشعب الجزائري والسلطات العمومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وحسب بيان للمنتدى فقد كشفه هذا الأاخير عن تشكيله لخلية أزمة منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا، وأضاف ذات البيان أنه تم التنسيق و التواصل مع كل المؤسسات والسلطات العمومية أين تم تسخير كل الإمكانيات والهياكل القاعدية لصالح التابعة لأعضاء المنتدى رهن إشارة السلطات العمومية.

كما أعطى المنتدى تعلييمات لكافة اعضاءه من أجل مضاعفة القدرات الإنتاجية و المحافظة على مناصب الشغل،كما تم التبرع بالمنتجات الطبية و مواد التنظيف و التعقيم لصالح المستشفيات.

ووجه المنتدى نداءا لكل رجال الأعمال من اجل مساندة السلطات العمومية و المواطنين لمواجهة هذه الأزمة،داعيا السلطات العمومية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مناصب الشغل واستمرار نشاط المؤسسات.