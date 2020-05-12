الأفسيو.. نحو تعزيز الشراكة الإقتصادية الجزائرية التركية

عقد، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، مهدي بن ديمراد، اجتماعا عن طريق التحاضر عن بعد، مع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك “ MUSIAD. “

وحسب ما أفاد به منتدى الأفسيو، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، فإن الإجتماع التعاوني خصص لبحث سبل الشراكة بين الشركات الإقتصادية الجزائرية والتركية.

حيث حضر الإجتماع ايضا كل من عضو المجلس التنفيذي للمنتدى، فيصل زغار وكذا رئيس الجمعية التركية، مراد كاراتاس.

وأعرب الطرفان في رغبتهما في تعزيز التعاون بين المنظمتين وإتخاذ عدة اجراءات من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الشركات الجزائرية والتركية .