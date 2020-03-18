الأفسيو: ندعم قرارات السلطات العمومية.. ومستعدون للمساعدة لمواجهة فيروس كورونا

أعلن منتدى رؤساء المؤسسات عن دعمه لكل القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الجزائر.

وحسب البيان الصادر اليوم عن منتدى رؤساء المؤسسات، فقد أكد أنه مستعد لتقديم المساعدة مهما كان نوعها وفق ماتراه السلطات العمومية مناسبا. وأضاف البيان أن المنتدى سينخرط عن طريق مؤسساته في حملات التحسيس والتوعية لمواجهة هذا الفيروس.

بالموازاة مع ذلك، أكد منتدى رؤساء المؤسسات أنه مجند عن طريق كل مؤسساته الناشطة في قطاع الفندقة والصناعات الصيدلانية والصناعات الغذائية والنسيج والتهجيزات الطبية، حيث سيقوم هؤلاء المتعاملون بمضاعفة قدراتهم الإنتاجية خلال هذه الفترة إلى غاية انتهاء الفترة العصيبة التي تمر بها الجزائر وكل دول العالم.