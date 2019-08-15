الأفسيو يثمن استحداث الحكومة محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية

عبر منتدى رؤساء المؤسسات، اليوم الخميس، عن ارتياحه، بعد قرار اجتماع الحكومة باستحداث محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

وقال في بيان له، إن استحداث المحافظة، وضع الإطار التنظيمي والقانوني، لتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية لآفاق 2030.

وأكد أن المنتدى رافع لأجل المشروع، كونه متعدد الأبعاد، وسيسمح باشراك المؤسسات الوطنية المتخصصة في المجال، واستحداث مناصب شغل جديدة.

وحسب الأفسيو، سيساهم المشروع، في بروز مؤسسات وطنية متخصصة وأخرى للمناولة في إطار الصناعة والبحث ذات الصلة بالطاقات المتجددة.

وعلاوة على ذلك، فإن تنفيذ المشروع –حسب الأفسيو- سيسمح بتعزيز انتاج الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة.

كما سيعزز الأمن الطاقوي لبلادنا على المدى المتوسط والبعيد، ليقلل من جهة الضغط على المصادر التقليدية لإنتاج الطاقة.