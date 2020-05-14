الأفسيو يقدم المواد الأولية لصناعة الكمامات الطبية للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني

سلّم منتدى رؤساء المؤسسات اليوم الخميس كمية هامة من المواد الأولية الموجهة لصناعة الكمامات الطبية للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني على مستوى ولاية الجزائر العاصمة.

وتكفي تلك الكمية المسلمة لصناعة 400 ألف كمامة مطابقة للمعايير الصحية، على مستوى ورشات المعهد.

ويأتي توفير هذه المواد الأولية، تنفيذا لاتفاقية الإطار التي وقعها رئيس المنتدى محمد سامي عاقلي مع وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة.

و تقضي الإتفاقية إلى توفير المنتدى للمواد الأولية لمراكز التكوين المهني عبر الوطن لصناعة 5 ملايين كمامة صحية.

كما تندرج هذه العملية ضمن تجنّد المنتدى وجميع أعضائه بالتنسيق مع السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا.