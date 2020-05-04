الأفسيو: 80 بالمائة من الشركات تضررت..ويجب إعتماد قروض بلا فوائد

قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عقلي، أن 80 بالمئة من الشركات تضررت من أزمة كورونا خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى.

وأكد سامي عقلي على ضرورة مرافقة البنوك للشركات والمؤسسات المتضررة من وباء كورونا.

حيث دعا إلى اعتماد قروض بلا فوائد للحفاظ على مناصب الشغل بهذه المؤسسات، مشددا على ضرورة الإسراع في الذهاب الى نموذج اقتصادي جديد .

وذلك عبر تحرير الاستثمار ورفع قيود البيروقراطية ورقمنة القطاع واصلاح المنظومة البنكية.