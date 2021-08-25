الأفضل دون مُنازع.. هذه إحصائيات البطل شباب بلوزداد

إنتهى موسم الرابطة المُحترفة الأولى، بتتويج تاريخي جديد لشباب بلوزداد، والذي إكتسح كل ما اعترض طريقه خلال مرحلة العودة، ليخطف الصدارة من وفاق سطيف، في المُنعرج الأخير من البطولة، ويُنهي المُنافسة بفارق ثمانية نقاط كاملة عن أقرب المُلاحقين بالنتيجة والآداء. وضمن زملاء القائد شمس الدين نساخ المُحافظة على لقبهم لثاني عام على التوالي، في تقليد يتكرر دائما مع أبناء لعقيبة.

وتظهر الإحصائيات التي وقع عليها أشبال زوران مانولوفيتش، بأنهم كانو الأفضل على جميع الأصعدة، حيث إحتلوا الصدارة كأفضل هجوم في المنافسة بـ71 هدفا، وأفضل دفاع، حيث لم تهتز شباك الحراس قايا، موساوي وعبد القادر سوى في 27 مُناسبة، كما أن فارق الأهداف كان كبيرا بـ”+44″.

ولم يكتف حامل اللقب بهذا، حيث كان الأفضل داخل الديار بحصده لـ46 نقطة، والأفضل خارجها أيضا بـ33 نقطة، كما كان الفريق الأكثر تحقيقا للإنتصارات “22 فوز” والفريق الأقل عرضة للهزيمة بـ3 هزائم فقط من أصل 38 جولة.

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