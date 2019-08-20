الأفلان:ماقام به الأمين العام لمنظمة المجاهدين انحراف ولا يلزم إلا شخصه

قال حزب الأفلان أن ماقام به المسؤول المؤقت عن المنظمة الوطنية للمجاهدين هو انحراف خطير ودليل على حقد على الحزب.

وفي بيان للحزب العتيد ردا على دعوة أمين منظمة المجاهدين لحل الحزب العتيد،قال بان هذه السلوكيات هي خروج عن عمل المنظمة العريق.

كما اعتبر الحزب هذه الخرجة تدخلا في شؤون الحزب الذي يعتبر ملكا لمناضليه.

واكد ذات البيان بأن هذه الدعوات تتقاطع مع أجندات خفية لها امتدادات خارجية.

وشددت ذات الوثيقة على أن هذا السلوك هدفه سلخ الجزائريين عن تاريخهم ومواصلة ماقام به الإستعمار

كما وصف البيان الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية بأنه مطعون في شرعيته و تصريحاته لا تلزمه إلا هو شخصيا.

كما أكد الحزب العتيد بأن له تاريخ مشترك مع منظمة المجاهدين للحفاظ على ذاكرة الشهداء و الثورة.

وتوعد الحزب بأن سيقف رفقة أبناءه المجاهدين وأبناء الشهداء ضد محاولات النيل من الحزب

وأكد الأفلان أنه ساهم في بناء مؤسسات الدولة والدفاع عن سيادتها كما دعا في الأخير المحافظة على صورة منظمة المجاهدين