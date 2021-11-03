الأفلان: إقدام المغرب على إغتيال مواطنين جزائريين بمثابة إعلان حرب

ادان حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له بشدة عملية الإغتيال الجبانة التي راح ضحيتها3 أشخاص على يد القوات المغربية المسلحة. وإعتبر الافلان ان الجزائر مستهدفة وبشكل مباشر من نظام المخزن الحاقد على الجزائر دولة وشعبا

وأكدت جبهة التحرير في بيانها “إن هذه الممارسات الخطيرة والمنبوذة التي يمارسها نظام المغرب المتحالف مع العدوّ الصهيوني ، تؤكد أن هذا النظام ماضٍ في استعدائه لبلادنا”. وإعتبر الافلان ان الجزائر “مستهدفة بشكل مباشر من خلال هذا الاعتداء الإرهابي الذي يمارسه نظام المخزن الصهيوني والحاقد على الجزائر دولة وشعبا”.

وواصل الأفلان في بيانه على أن إقدام المخرن على قتل مواطنين جزائريين مدنيين عزل هو بمثابة حرب على كل جزائري وجزائرية. كما ان “اختيار تاريخ الأول من نوفمبر لتنفيذ هذه الجريمة البشعة ، يؤكد عقدة النظام المغربي الخائن والعميل تجاه تاريخ الجزائر المشرّف والمقاوم للاستعمار ، ولمواقف الجزائر الثابتة إزاء كل القضايا العادلة في العالم”.

وبهذه الجريمة الشنعاء والتي لا تغتفر ستبقى وصمة عار في جبين نظام المخزن يؤكد المغرب مرة أخرى على عداوته للجزائر من خلال حبك المؤامرات والدسائس. كما يدعو الافلان إلى تسليط الضوء على هذه الجريمة الشنعاء ومدى خطورته على الامن والإستقرار في المنطقة.