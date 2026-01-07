الأفلان: استيراد الأضاحي قرار سيادي لحماية كرامة المواطن

ثمّن حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستيراد مليون رأس من الماشية، تحسبًا لعيد الأضحى المبارك.

وإعتبر “الأفلان” هذه القرار خطوة سيادية شجاعة تؤكد مرة أخرى أن الدولة الجزائرية، بقيادتها الرشيدة. تضع مصلحة المواطن وتحسين معيشته وتحقيق رفاهيته في طليعة الأولويات.

وأكد “الأفلان”، في بيانه، أن هذا القرار الحاسم هو حلقة قوية ضمن سلسلة متكاملة من التدابير الجريئة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن في صميم المشروع الوطني. مترجمًا ذلك إلى قرارات ميدانية ملموسة لا تقبل التأجيل ولا المساومة.

كما شدّد “الأفلان” على أن الدولة حرصت على الحفاظ على كرامة المواطن وتجسيد البعد الاجتماعي للدولة. من خلال إعفاء الفئات الهشة من الضريبة على الدخل. وإقرار زيادات غير مسبوقة في الأجور ومِنَح المتقاعدين والبطالة. في خطوة تاريخية تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية.

وجدّد “الأفلان” تثمين عزم الدولة على مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي دون تراجع، وحماية القدرة الشرائية دون مساومة. والحفاظ على مجانية التعليم والصحة والسكن. باعتبارها خطوطًا حمراء لا يمكن المساس بها، في إطار رؤية اجتماعية عادلة تهدف إلى تحقيق الرفاه والاستقرار لكل الجزائريين.

وأشاد “الأفلان” برجاحة السياسات الاقتصادية الجريئة التي تنتهجها الدولة، والتي وضعت دعم الإنتاج الوطني، وتنويع الاقتصاد، وتحسين الدخل القومي في صدارة الأولويات. في مسار واضح نحو بناء اقتصاد قوي، مستقل ومتنوع.

وأضاف البيان أن الإصلاحات الهيكلية العميقة التي باشرتها الدولة. من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وخلق ديناميكية اقتصادية غير مسبوقة، ستقود حتمًا إلى بلوغ هدف رفع الدخل القومي إلى 400 مليار دولار. وهو الهدف الذي يؤهل الجزائر بجدارة للانتقال إلى مصاف الدول الناشئة في المستقبل القريب.