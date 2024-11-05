الأفلان: الإعتراف الفرنسي باغتيال الشهيد العربي بن مهيدي خطوة لحل ملف الذاكرة

أصدر حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” بيانا، بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقتل الشهيد البطل العربي بن مهيدي.

وأوضح الأفلان في بيانه، أن الاعتراف الفرنسي الرسمي باغتيال جلادي الاستعمار الشهيد العربي بن مهيدي خطوة لحل ملف الذاكرة.

مشيرا أن هذا الاعتراف يعد خطوة لحل ملف الذاكرة بين البلدين، إلا أنها تحتاج إلى قدر كبير من الجدية و الإنصاف.

كما أكد المصدر نفسه أن ملف الذاكرة يعد في صميم انشغالات الجزائر المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية، ولا يقبل التنازل و لا المساومة.

والجزائر متمسكة بمعالجة هذا الملف معالجة موضوعية و منصفة للحقيقة التاريخية، يضيف البيان.

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