الأفلان: الجزائريون وجهوا صفعة قوية لمن راهنوا على فشل الانتخابات

عقب إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن تلقيه بإرتياح كبير فوز المترشح عبد المجيد تبون.

وأكد الأفلان في بيان له مساء اليوم أنه تلقى بإرتياح كبير اعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز المترشح عبد المجيد تبون، بنسبة 84.30 بالمائة، وهي الانتخابات التي شهدت مشاركة قياسية للمواطنين.

كما ثمن الأفلان المجهودات الكبيرة التي بذلها إطارات المحكمة الدستورية، من أجل اعادة دراسة المحاضر والطعون المقدمة لديها من طرف المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وفي ذات البيان جدد الأفلان التهاني اللرئيس والشعب الجزائري، بهذا الانتصار، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه النبيلة.

وبهذه المناسبة وجه الشعب الجزائري من خلال مشاركته القياسية في هذا الحدث المفصلي صفعة قوية لمن راهنوا على فشلها، حيث أبدى وعيا سياسي منقطع النظير لما يحاك ضد الوطن من مؤامرات ودسائس، في ظل وضع جيوسياسي استثنائي تمر به المنطقة.

وقال الأفلان في ذات البيان إن النتائج النهائية التي أسفرت عنها الانتخابات الرئاسية والتي أفرزت فوز السيد عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة، حيث حصل على أزيد من سبعة ملايين و976 ألف و291 صوت، يؤكد مدى الالتفاف الشعبي، الذي يحظى به الرئيس لاستكمال مسار بناء الجزائر الجديدة، ومواصلة المسيرة من أجل بناء دولة قوية بمؤسساتها الشرعية وجيشها القوي والمتطور وقواها الأمنية، وكذا اقتصادها المتنوع ..دولة ستكون في مصاف الدول الناشئة في السنوات القليلة المقبلة بفضل البرنامج الواعد والطموح لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.