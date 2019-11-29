الأفلان: “الجزائر حرة وسيدة في قراراتها وترفض أي تدخلات وإملاءات”

عبر حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الجمعة، عن استنكاره الشديد وإدانته القوية للائحة البرلمان الأوروبي.

واعتبر في بيان له، اليوم الجمعة، تدخل البرلمان الأوروبي، سافرا، في الشؤون الداخلية للجزائر، واستفزازا للشعب، وعملا مفضوحا ومنبوذا، يندرج في إطار إشاعة وترويج الفوضى وضرب استقرار البلاد.

وأكد الافلان أن الجزائر الحرة والسيدة في قرارها ترفض أي تدخلات أو إملاءات، مهما كانت الأطراف التي تقف ورائها، كما أنها لا تخضع ل؟أي مساومات من أي جهة كانت.

وأكد الافلان قناعته الراسخة بأن الشعب الجزائري الرافض لأي تدخل أجنبي في شؤون بلادة الداخلية، ليس بحاجة لدروس، غهو أكثر حرصا على ممارسة حرياته، وأكثر تمسكا بسيادة قرار دولته، وأكثر إدراكا للنوايا الخبيثة التي تتستر تحت غطاء الحريات وحقوق اللانسان، التي تخضع للتسييس.

وعبر عن احتقار الشعب الجزائري كل الاطراف التي تستنجد بأطراف خارجية، لا سيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي الدفين، والتي لا تحب الخير للجزائر وشعبها.