الأفلان: الجزائر وفرت كل الشروط لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

أوضح حزب جبهة التحرير الوطني أنّ الجزائر وفرت كل الشروط خلال عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية،

وذلك بما يحترم كرامتهم الانسانية وجدد تثمينه لموقف السلطات الجزائرية مشيدا بالجهد الملموس الذي تضطلع به الدبلوماسية الجزائرية،

الذي ما فتئ وزير الشؤون الخارجية يعبر عنه بوضوح تام، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حزب بيان للأفلان.

وأكد الأفلان أنّ الجزائر ترفض فتح مراكز احتجاز للمهاجرين على ترابها، كما أنها تسخر كل الوسائل ضمن اطار انساني مطابق للقيم العالمية والدولية.

وثمن المكتب السياسي تنظيم الندوة الفكرية التي نشطها الامين العام للحزب جمال ولد عباس، التي كان موضوعها “بوتفليقة وإفريقيا.. 60 سنة من التضامن والتعاون”

وتميزت الندوة بحضور عدد هام من الدبلوماسيين الأفارقة الذي عبروا عن تقديرهم للدور الحاسم والمميز الذي قام به بوتفليقة في خدمة افريقيا والدفاع عن مصالحها.

كما ثمن مواقف الجزائر ممثلوا السفارات الافريقية المشاركين في هذه الندوة الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في الدفاع عن حقوق القارة في المحافل الدولية.

معتبرين أن التهم التي تكيلها المنظمات الدولية للجزائر مجرد افتراءات وأن عدد الجزائريين غير شرعيين الى بلدانهم تجرى بطريقة انسانية وقانونية.