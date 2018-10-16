الأفلان تتأهب لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة

طالب الأمين لـ “الأفلان” جمال ولد عباس من المشرفين وأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية التأهب لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.

وفي برقية من الامانة العامة للحزب ، طالب ولد عباس بإيلاء العناية لاختيار مترشحي الحزب تحسبا لهذا الاستحقاق.

الذي وصفه بالهام والذي يأتي في مرحلة مهمة من الحياة السياسية والحزبية.

كما طالب بالتحلي باليقظة وبروح المسؤولية، و تجاوز الحسابات المصليحة لتوحيد الجهود و الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد.

وتنظيميا أمر ولد عباس بضبط قائمة منتخبي الحزب والمنتخبين المنتمين للحزب لاعتمادها.

عقد الجمعيات العامة التحسيسية لمنتخبي الحزب في المجالس المحلية.

الدعوة الى عقد جمعية عامة انتخابية يشرف عليها المشرف بتكليف من الامين العام للحزب.