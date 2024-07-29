الأفلان: تنصيب اللجنة الوطنية للتنشيط السياسي الشباني

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، عن تنصيب اللجنة الوطنية للتنشيط السياسي الشباني.

وأضاف الأمين العام في حديث له مع تلفزيون “النهار”، أن اللجنة تتكون كلها من شباب أكفاء وإطارات كما ستنبثق عنها لجان فرعية. من أجل تشجيع الشبان والشبات. حزب جبهة التحرير ليست ملك لأي شخص من أجل إحتكارها. فالعديد من الشباب المنخرطين لهم طموح وكلها تتكون من فئة الشباب وستسقط على كل المحافظات والقسمات الموجودة عبر الوطن. من أجل العمل بجد ورص الصفوةف وتكوين جبهة قوية لنجاح الرئاسيات وكذا إعطاء درس لكل من يسيئ لهذا الوطن وتوعية الشعب من أجل الإقتراع.

وأضاف بن مبارك، أن الجنة تتكون من طلبة وكفاءات شبانية التي انضمت إلى دعم ومساندة الراغب في الترشح عبد المجيد تبون. داعيا إلى تكوين طبقة سياسية من الطاقات الشبانية. خاصة وأنه بعد انعقاد المؤتمر للحزب تم الخروج بلجنة مركزية مكونة من إطارات وكوادر. حيث أن 50 بالمائة من الشباب أعضاء اللجنة المركزية وموجودين على مستوى اللجان المؤقتة.