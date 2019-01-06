الأفلان: فوزنا في انتخابات السينا كان مستحقا وحصادنا حلالا

قال حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الأحد، إن فوزهم في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، كان مستحقا وحصادهم حلالا.

وأورد الحزب في بيان، يعبر عن موقفهم، اتجاه نتائج انتخابات السينا، أن الأفلان، يؤمن بأن عهد الحزب المهيمن، قد ولى، وأن التعددية الحزبية، تقتضي تقاسم المسؤولية.

وهذا حسب ما تفرزه الانتخابات، وما ينطق به الصندوق، وما تقره إرادة الشعب السيدة.

وقال إن الحزب، شهد منذ أن قرر، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تنصيب هيئة تسيير الحزب، انطلاقة جديدة، أساسها الثقة والأمل والمستقبل.

وأكد ان الحزب حقق ما كان منتظرا، حيث سجل نجاحا باهرا، وكان فوزه مستحقا بامتياز، أخذ حقه الذي أعطاه إياه الدستور، ولم يأخذ حق غيره.

وأضاف في ذات السياق ” إن 31 مقعدا التي حصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني، حتى الآن، في انتظار مقعد ولاية تلمسان، هو حصاد حلال، يعزز موقع الحزب في الغرفة العليا، ويكرس مرة أخرى صفة حزب الأغلبية”.

وأشار أن هذه النتيجة التي سجلها الحزب، لم تتحقق منذ إنشاء مجلس الأمة.

كما أن هذا الفوز-يضيف- لم يكن نتيجة خبطة حظ، بل ثمرة طبيعية لجهد جماعي، لكافة مكونات الحزب.