الأفلان: قايد صالح رحل بعد أن أدى الأمانة واطمأن على الجزائر.. وسيبقى خالدا

قدم حزب جبهة التحرير الوطني تعازيه لعائلة الفقيد وقيادة الجيش الوطني الشعبي وكافة الشعب الجزائري في رحيل المجاهد أحمد قايد صالح

ووصف حزب الأفلان الفريق قايد صالح بأنه المجاهد الفذ والعسكري الصلب والذي ترك بصمته الخالدة في تاريخ الجزائر وترك مساهمة فعالة في بناء الجيش الوطني الشعبي.

وأكد الحزب العتيد أن الفقيد كان من الرعيل الأول الذي حمل السلاح ضد المستعمر الفرنسي وواصل كفاحه لناء الدولة الجزائرية المستقلة في صفوف الجيش الوطني الشعبي.

وقال الأفلان أن الفريق قايد صالح رحل إلى جوار ربه بعد أن أدى رسالته و اطمأن على الجزائر، و سجل اسمه في سجل الخلود

وأضاف أن الفريق قايد صالح رافق الحراك و الأزمة التي مرت بها الجزائر بإرادة فلاذية وتجاوب مع الحراك و مطالبه بمحاربة رؤوس الفساد.

وأكد الأفلان على أن الفريق قايد صالح أرجع الكلمة للشعب في اختيار رئيسه، وحافظ على الزخم الشعبي بدون أن تسيل قرة دم واحدة.

واختتمت التعزية بالتمني من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويغدق عليه من أفضاله بما وعد الشهداء و المجاهدين