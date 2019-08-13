الأفلان: لم ندع لشل البرلمان.. هذه أكاذيب تهدف لإفشال الحوار وخلق الفوضى

نفى حزب جبهة التحرير الوطني الأفالان أن يكون قد دعى لشل البرلمان عقب استبعاده من هيئة هيئة ليكون طرفا في الحوار الوطني

وحسب بيان للأفالان وصف فيه هذه الأخبار بالمزيفة مؤكدا بانه يدين الجهات التي قامت باصدارها

وأضاف بيان الأفالان “نؤكد عدم صدور هذه الأاخبار عن حزبنا ونتهم هذه الجهات الممتهنة للأكاذيب انها تريد بهكذا تصرفات خلق البلبلة والفوضى وترمي الى افشال كل مبادرة من شانها ان تساهم في حل الأزمة في البلاد”

كما تهدف هذه الأكاذيب حسب بيان الافالان إلى إفشال جهود الخيريين الهادفة للبحث عن ايجاد مخارج دستورية للوضع السياسي الراهن.

كما أضاف البيان “اننا في الافلان لسنا من اصحاب المواقف المتقلبة ولا نقبل الإستثمار في أوضاع وطننا مواقفنا ثابتة وعبرنا عنها بوضوح ندعم ونساد كل مبادرة وطنية تهدف لحماية الجزائر”

وبخصوص ملتقي حوار الإطارات الذي تم تنظيمه الأسبوع الماضي قال الأفالان أنه كان فضاءا مهما انبثقت عنه ورشات متخصصة تدارست الوضع السياسي والاقتصادي الراهن للبلاد أين خرج الملتقى باوراق مهمة ستحول لرئاسة الدولة