الأفلان: ما ورد من البرلمان الأوروبي يفتقد لأدنى معايير الأخلاق

قال المكلف بالإعلام في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني محمد عماري، إن لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في الجزائر تفتقد لأدنى معايير الأخلاق.

وأردف انها تشكل إنتهاكا لمباديء القانون الدولي لأنها تتعرض لسيادة دولة سيدة بشكل غير مبرر.

وأضاف عماري أن هذه اللائحة تقف وراءها مجموعة من النواب الأروبيين متعددي المشارب وفاقدي الإنسجام.

وأشاد مسؤول الإعلام في الحزب العتيد ببيان وزارة الشؤون الخارجية ردا على لائحة البرلمان الأوروبي ،خاصة الإعلان عن مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقات الجزائر مع كافة المؤسسات الأروبية.