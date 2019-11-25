الأفلان: موقف بعض نواب البرلمان الأوروبي عدائي لايحترم سيادة الجزائر

اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني”الأفلان”، تصريحات بعض نواب البرلمان الأوربي استفزاز و تدخل واضح وصريح في الشأن الداخلي الجزائري.

وندد الأفلان في بيان له اليوم بهذا الموقف الذي قال بأنه عدائي ولايحترم استقلال الجزائر ولا سيادتها فضلا عن قدرة المؤسسات الدستورية على الخروج من الوضع الحالي.

واعتبر الأفلان الوضع الذي تمر به الجزائر وضع داخلي ومشكل جزائري تحكمه الإرادة الجزائرية.

وأكد الحزب أن الجزائر بمؤسساتها الدستورية لديها كل الإمكانيات للخروج من الوضع الحالي والمضي نحو مرحلة تستجيب لطلبات الشعب الجزائري.

وأضاف البيان بأن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي رافقت الشعب الجزائري طيلة مسيرته السلمية وتعهد باحترام تطلعاته وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية.

وختم البيان بالقول أن للجزائر شعبا بامكانها اخراج البلاد من ازمتها الحالية و المرور بها نحو بر الأمان.