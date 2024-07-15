الأفلان وRND يجمعان التوقيعات للراغب في الترشح تبون

شرع كل من حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، في عملية إستقبال وجمع استمارات التوقيعات لصالح الراغب في الترشح عبد المجيد تبون.

هذا وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترشحه لعهدة ثانية تحسبا لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل.

وجاء إعلان الرئيس عن ترشحه لعهدة ثانية خلال لقائه الدوري مع الصحافة الخميس الماضي. حيث قال أنه ونزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد “آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور”.

وأضاف الرئيس تبون، أنه “إذا قرر الشعب التزكية أهلا وسهلا.. واذا رفض الشعب فهو حر والذي يأتي بعدي يكمل المشوار”.