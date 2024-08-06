الأفلان يؤكد جاهزيته لخوض الحملة الإنتخابية وإنجاح الرئاسيات

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، أمس، إجتماعا تم خلاله التأكيد على جاهزيته لخوض غمار الحملة الإنتخابية والعمل على إنجاح الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر القادم.

وحسب بيان للحزب، فقد شدّد الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك. على بذل كافة الجهود لإنجاح الحملة الإنتخابية التي ستنطلق في 15 أوت الجاري والعمل على تعبئة الناخبين للذهاب بقوة إلى مكاتب الإقتراع والإدلاء بأصواتهم.

وأكد الحزب على إشراك كافة أعضاء اللجنة المركزية ونواب الحزب للقيام بعملية التعبئة والتجنيد. تحسبا للتجمعات الشعبية المقرر تنظيمها على مستوى البلديات والولايات. كما تطرق بن مبارك إلى اللجان التي سيتم تشكيلها تحسبا للحملة الإنتخابية. لاسيما في مجالات الإحصاء والرقمنة والتعبئة والتجنيد واللوجيستيك والاعلام. مبرزا ضرورة ضبط إستراتيجية فعالة لإقناع المواطنين والعمل على تسويق الخطاب السياسي. على أحسن وجه بغية مواكبة هذا الحدث بنجاعة تامة.