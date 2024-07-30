الأفلان يؤكد دعمه المطلق لقرار سحب السفير الجزائري لدى فرنسا 

أصدر حزب جبهة التحرير الوطني الأفلان بيان دعم ومساندة للسلطات العليا للبلاد بسحب السفير الجزائري لدى فرنسا بشكل فوري.

كما إعتبرالأفلان هذا القرار ردا صريحا ومناسبا على ما أقدمت عليه الحكومة الفرنسية من خطوة خطيرة غير مسؤولة وغير موفقة وغير مدركة للعواقب، من خلال اعترافها بما يسمى الحكم الذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.

وأضاف الأفلان في بيانه “إن فرنسا بقرارها هذا المبني على حسابات سياسية مشبوهة، والداعم لدولة الاحتلال المغربية، تؤكد مرة أخرى أنها رهينة عقدتها الاستعمارية، في محاولتها القفز على حقائق التاريخ وحق الشعوب التواقة للحرية في الدفاع عن أرضها، حول واقع النزاع في الصحراء الغربية، الذي هو قضية تصفية استعمار، وأنه لا حل لها إلا في إطار ما يقرره الشعب الصحراوي، رغم أنف القوى الاستعمارية القديمة والحديثة، التي تتحالف اليوم لقهر الشعوب”.

ويحمل الأفلان فرنسا مسؤولية هذا القرار وتبعاته وأيضا تداعياته، مؤكدا “أنه لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية بقدر ما يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تشهدها القضية الصحراوية، بالإضافة إلى أنه يشكل تناقضا صارخا لهذه الدولة، التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية، في حين أنها لا تتوانى في خرق كل المواثيق والأعراف الدولية وانتهاكها الصارخ للشرعية الدولية وتنكرها المفضوح لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

وجدد الأفلان في ختام بيانه دعمه التام للقرارات السيدة للحكومة الجزائرية، وكذا مؤازته لكل القرارات التي ستتخذها دفاعا عن مواقفها الثابتة من قضايا التحرر في العالم وحفاظا على سيادة قرارها السياسي، يجدد دعمه للشعب الصحراوي المكافح في سبيل تقرير مصيره ونيل استقلاله ودحر الاستعمار المغربي من آخر مستعمرة في إفريقيا.