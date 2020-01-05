الأفلان يبارك دعوة الرئيس تبون للحوار الشامل ويدعو لمواصلة إجراءات التهدئة

هنأ المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الأفلان خلال إجتماعه اليوم الحكومة الجديدة و على رأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد.

كما ثمن المكتب السياسي للأفالان إجراءات التهدئة المتخذة مؤخرا داعيا إلى ضرورة مواصلتها مما يساهم في عودة الثقة والطمأنينة للمواطنين.

كما بارك الحزب العتيد دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى حوار شامل بدون شروط أو إقصاء لأي جهة وبمشاركة كل أطياف المجتمع.

كما أشاد بيان المكتب السياسي بما أسماه ثبات إطارات ومنتخبي حزب جبهة التحرير الوطني في كل المجالس المنتخبة على المستوى الوطني.

ودعا حزب الأفالان كل الإطارات والمناضلين إلى ضرورة الإلتفاف حول قيادة الحزب خاصة خلال هذه الفترة الحساسة، وتوفير الشروط اللازمة لعقد المؤتمر الحادي عاشر الذي سيكون جامعا.

كما وجه الحزب تحية لمؤسسة الجيش وكل الأسلاك الأمنية على تأديتها لمهامها الدستورية بكفاءة عالية،كما حيا أيضا موقف الدولة الجزائرية من الأزمة الليبية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما بارك حزب الأفالان في الأخير نجاح مؤتمر البوليزاريو و اعادة انتخاب الرئيس ابراهيم غالي أمينا عاما للجبهة والبوليزاري الممثل الوحيد للشعب الصحراوي