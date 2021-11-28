“الأفلان” يبقي سيطرته على البلديات.. و”الأرندي” و”المستقبل” يلتزمان الصمت

بدء ظهور النتائج الأولية للانتخابات المحلية

بعجي يقول إن حزبه فاز بـ 80 من المئة من البلديات منها 20 بلدية في العاصمة فقط

في وقت أكد حزب جبهة التحرير الوطني فوزه الساحق في الانتخابات البلدية والولائية، للسابع والعشرين نوفمبر الجاري، وسيطرته كلية على بعض الولايات من دون ترك أي مجال للمنافسة، حتى ولو كان ذلك في بلدية واحدة، رفضت الأحزاب الكبرى الأخرى التي لطالما كانت تعتبر “الأفلان” أكبر منافس لها، التعليق ولو بحرف واحد عن النتائج التي حققتها، حتى ولو كان ذلك على مستوى العاصمة التي تحتضن مقراتها الرئيسية ومقر السلطة الوطنية للانتخابات، حتى يتم تبرئة ذمتها والتأكيد على أنها حقيقة تجهل من فاز في هذه الاستحقاقات.

“الأفلان”: “سيطرنا على 80 من المئة من البلديات وسحقنا منافسينا في عدة ولايات”

حقق حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” أغلبية ساحقة عبر ربوع الوطن، بتحقيقه المركز الأول من حيث نتائج الانتخابات المحلية والولائية في معظم الولايات، وقال أبو الفضل بعجي، رئيس الحزب، في اتصال بـ “النهار”، إن حزبه احتل المرتبة الأولى على مستوى العاصمة بسيطرته على عشرين بلدية، وهي نفس المرتبة التي حصدها في ولاية سطيف بثلاثة وثلاثين بلدية، وفي المسيلة بواحد وعشرين بلدية، وأيضا ميلة بستة عشر بلدية، والشلف خمسة عشر بلدية، وفي أولاد جلال ثلاث بلديات من أصل ٦، ويحتل بذلك الحزب المركز الأول، وكذا الأغواط بثلاثة عشر بلدية من أصل أربعة وعشرين، أما في أقصى الجنوب، وتحديدا في ولاية أدرار، قال بعجي إن “الأفلان” حقق فوزا بأغلبية مطلقة بحصده ثلاثة عشر بلدية من أصل ستة عشر، وتيميمون بسبع بلديات من أصل ١٠، النعامة نفس النتيجة مقارنة بتيميمون، برج بوعريريج خمسة عشر من أصل تسعة وعشرين، وجانت بلديتين من أصل اثنين، وبالتالي سيطرة كلية للحزب.

زرواطي رئيسة حزب “تاج”: “نتائجنا كانت مرضية في الولايات التي شاركنا فيها”

أعربت فاطمة الزهراء زرواطي، رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، عن رضاها على النتائج التي حققها الحزب في الولايات التي شارك فيها، وأكدت أن الظروف التي جرت فيها الاستحقاقات اتسمت -حسبها- بالهدوء والسكينة، وأن حزبها لم يسجل أي خلل.

فحتى وإن رفضت رئيس الحزب في التصريح الذي خصّت به “النهار” التعليق على النتائج الأولية بلغة الأرقام، إلا أنها اكتفت بالقول “لم نشارك في كل ولايات الوطن، وإنما شاركنا فقط في الولايات التي كنا نعوّل عليها، والتي حققنا فيها نتائج مرضية”، وأضافت:”حققنا نتائج كنا نطمح إليها في وهران والنعامة والجلفة وغليزان وكذا المسيلة”، هذا فيما يتعلق بالانتخابات البلدية، أما الولائية، فباستثناء ولاية النعامة التي تحصل فيها “تاج” على مقاعد في المجلس الشعبي الولائي، فقد أشارت المتحدثة إلى أن الحزب لم يتحصل على النتائج النهائية إلى غاية الخامسة إلا ربع من مساء أمس، وهو موعد المكالمة الهاتفية التي أجريناها معها.

“حركة البناء”: “نتائجنا تحسنت بـ 10 أضعاف مقارنة بـ 2017”

أبدت “حركة البناء” لرئيسها عبد القادر بن ڤرينة، رضاها الكامل رغم بعض النقائض، على النتائج المحققة في أول امتحان خاص بالاستحقاقات المحلية مقارنة بسابقتها لسنة 2017، بعدما تصدرت المشهد السياسي في مختلف بلديات الوطن.

وقال عبد الوهاب قلعي، رئيس الهيئة الانتخابية على مستوى الحركة، في تصريح خصّ به “النهار”، إن النتائج الأولية المحققة إلى غاية حدود الساعة الثالثة من يوم أمس الأحد، كانت في مستوى تطلعاتنا، بعدما فاقت بمعدل عشرة أضعاف تلك المحققة في محليات 2017 تحت إشراف النظام السابق، حيث سيطرت الحركة – حسب المتحدث- على سبع بلديات على مستوى العاصمة وعشر في المدية وسبع في البويرة، لتحتل المركز الثاني في ولايتي وهران والبليدة والمركز الأول في أولاد جلال جنوب البلاد، وفي بلديتي متليلي والمنيعة، فيما سيطرت “حركة البناء” على عشر بلديات في ولاية مستغانم مقابل السيطرة على المركز الثاني أو الثالث في ولاية سيدي بلعباس.

وبالرغم من النتائج المحققة، إلا أن ذلك لم يمنع الحركة من توجيه انتقادات للسلطات العليا للبلاد لعدم الاستجابة لندائها الرامي بحلّ المجالس المنتخبة قبل استحقاقات السابع والعشرين نوفمبر الجاري، حيث قال رئيس الهيئة الانتخابية:”من كان يسيطر على خمسمائة أو أربعمائة وخمسين بلدية عام 2017 ليس كالذي كان يسيطر على ثلاث فقط”.

“الأرندي” و”المستقبل”: “ليست بحوزتنا نتائج حتى نعلّق عليها”

واتصلت “النهار” برئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، من أجل إيفادها بتعليقات عن النتائج الأولية للمحليات الأخيرة، إلا أنه تحجج بعدم حصوله على النتائج عبر العديد من ولايات الوطن، والشأن نفسه بالنسبة لنظيره لحزب “المستقبل”، عبد العزيز بلعيد، الذي أكد على أنه في اجتماع، وأنه يجهل ما حققه حزبه من نتائج.