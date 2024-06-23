“الأفلان” يثمن الحرص الدائم للرئيس تبون على تعزيز الانتاج الفلاحي

ثمن حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له اليوم الأحد، الحرص الدائم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تعزيز الانتاج الفلاحي، لاسيما في الجنوب الكبير من خلال التعليمات التي أسداها خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بتوسيع المساحات المزروعة الى 500 ألف هكتار، ما سيسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو تصدير فائض الانتاج في السنوات القليلة المقبلة.

وجاء في البيان:”هاهي الجزائر، تواصل جني ثمار الاصلاحات السياسية والاقتصادية، وتستمر في تحقيق انتصاراتها لبناء اقتصاد قوي مبني على أسس متينة ودعائم صلبة، وكذا تعزيز أمنها الغذائي.”

وأضاف البيان:”ويتابع حزب جبهة التحرير الوطني باهتمام، النتائج المحققة في السنوات الأخيرة في المجال الفلاحي، من رفع لقدرات الانتاج الى مستويات قياسية في العديد من الشُعب وأبرزها شُعبة الحبوب، بعد ما قارب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال انتاج 80 بالمائة من القمح الصلب.”

وأكد حزب الأفلان بأن “الانتاج القياسي للحبوب بمختلف أنواعها يعد مؤشرا ايجابيا على أن القطاع الفلاحي في الجزائر في الطريق الصحيح بفضل النظرة المتبصرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي جعل ترقية الانتاج الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي على رأس الأولويات.”

وختم جبهة التحرير الوطني، بالقول إلى أن “ما تحقق وما سيتحقق في السنوات القليلة المقبلة، ينبئ بمستقبل مشرق للمنظومة الانتاجية في الجزائر، فبعدما كانت الجزائر قبل سنة 2019، تستورد كميات ضخمة من القمح اللين و الصلب ما كبد الخزينة العمومية الاف الملايير، بدأت تستعيد مكانتها الأصلية في مجال الانتاج مقلصة بذلك تكاليف الاستيراد الى أدنى المستويات بفضل الانتاج القياسي، حيث وفر على الخزينة العمومية 1.2مليار دولار هذه السنة.”