الأفلان يثمن العملية النوعية التي نفذها الجيش الوطني الشعبي بقضائه على 6 إرهابيين بتبسة

ثمّن حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” العملية النوعية التي نفذها الجيش الوطني الشعبي بقضائه على 6 إرهابيين بتبسة.

وأشاد الأفلان، في بيانه، باليقظة والجاهزية التي يتميز بها أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني. حارس السيادة وحامي الوطن والمواطن.

وأعرب الافلان عن فخره واعتزازه بروح التضحية والفداء وقيم الوفاء والوطنية التي يتسم بها أبناء الشعب الجزائري الأبي في المؤسسة العسكرية. واستعدادهم الدائم في التصدي لفلول العناصر الضالة من بقايا الإرهاب المقيت.

كما أكد الأفلان دعمه المستمر للمؤسسة العسكرية في أداء مهامها الوطنية النبيلة لحماية الجزائر وردع كل الأخطار عنها. مهما كان شكلها ومهما كان مصدرها.

وجدّد الأفلان دعوته لكل القوى الوطنية إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة، من خلال تمتين اللّحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية. في إطار تعبئة وطنية عامة، ووعي جماعي حصين.

وفي الأخير، أشاد الأفلان بالحكامة والرشاد التي تطبع تسيير مؤسسات الدولة وشؤون المواطنين بقيادة رئيس الجمهورية، مؤكدا التزامه بمواصلة الدعم والمساندة للمصالح العليا للبلاد.