الأفلان يثمن خطاب قايد صالح ويرفض المرحلة الإنتقالية

ثمن حزب جبهة التحرير الوطني مضمون خطاب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

واعتبر الأفلان، ما جاء في الخطاب متطابقا تماما مع رؤية الحزب للأزمة الراهنة التي تعيشها بلادنا.

وأشاد الحزب بالمرافقة التي توفرها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير، للشعب الجزائري ومؤسسات الدولة ومسار الحوار.

وجدّد الأفلان، تأكيده على أن الانتخابات الرئاسية الشفافة والنزيهة، في أقرب الآجال الممكنة.

وأشار الحزب إلى أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي ستزداد تعقيداتها كلما طال أمدها.

ودعا الأفلان، للتوجه إلى التحضير الجاد والفعلي للانتخابات، التي تنظمها وتشرف عليها،كليا لجنة مستقلة.

وتتيح للشعب الجزائري –على حد قوله- التعبير الحر،والسيد عن خياراته،في انتخاب من يرونه الأقدر على قيادة البلاد في المرحلة القادمة.

وعبر حزب جبهة التحرير الوطني عن رفضه القاطع لكل الدعوات التي تطالب بمرحلة انتقالية،أو بمسار تأسيسي مشبوه،يشكل تهديدا خطيرا،لوحدة الجزائريين.

وأعلن الحزب، عن استعداده للمساهمة الجادة،والفعالة في إنجاح عمل لجنة الحوار والوساطة،داعيا كل الخيرين،أحزابا وشخصيات وجمعيات ونشطاء،إلى تغليب المصلحة العليا.